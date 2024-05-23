Жители Нижнекамска заявили об атаке двух беспилотников на город

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Украинские беспилотники самолетного типа в четверг днем атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан, сообщает Baza .

По словам местных жителей, один из дронов был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще один БПЛА украинских сил направился в сторону улицы Гайнуллина.

Ранее в Нижнекамске и Казани прошла массовая эвакуация сотрудников с предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Речь идет о заводах «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшина», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим».

Также в аэропортах данных городов ввели временные ограничения на полеты. В настоящее время воздушные гавани не принимают и не оправляют рейсы.