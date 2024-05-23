Жители Нижнекамска заявили об атаке двух беспилотников на город
Baza: беспилотники самолетного типа атаковали Нижнекамск
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские беспилотники самолетного типа в четверг днем атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан, сообщает Baza.
По словам местных жителей, один из дронов был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Еще один БПЛА украинских сил направился в сторону улицы Гайнуллина.
Ранее в Нижнекамске и Казани прошла массовая эвакуация сотрудников с предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Речь идет о заводах «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшина», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим».
Также в аэропортах данных городов ввели временные ограничения на полеты. В настоящее время воздушные гавани не принимают и не оправляют рейсы.