Началась массовая эвакуация работников предприятий в Казани и Нижнекамске

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На предприятиях Казани и Нижнекамска идет эвакуация из-за угрозы атаки дронов

В Казани и Нижнекамске проходит массовая эвакуация сотрудников с предприятий из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает SHOT .

Эвакуация затронула такие предприятия, как «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшина», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим».

Также свои работе места покинули сотрудники Нижнекамской ТЭЦ.

Ранее в четверг временные ограничения на полеты были введены в аэропортах этих двух городов. Они не принимают и не оправляют рейсы.