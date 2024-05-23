Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

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Росавиация: аэропорт Нижнекамска временно не отправляет и не принимает рейсы

С 12:00 четверга временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска. Это сделано с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

В Росавиации уточнили, что в приоритете у служб аэропортов, авиадиспетчеров и экипажей воздушных судов региона находится принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что аэропорт Казани временно не принимает рейсы. Там также были введены ограничительные меры для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.