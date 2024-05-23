Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает рейсы
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Днем в четверг в работу аэропорта Казани были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Там временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 11:30 по московскому времени.
Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры, а также службы воздушной гавани принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить в регионе безопасность полетов.
15 мая также временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. Это было связано с летевшим в промзону дроном.