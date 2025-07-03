Золотых юбиляров семейной жизни поздравили в Люберцах

Познакомились Сергей Павлович и Надежда Владимировна в 1955 году, с первого класса вместе учились в Старогородковской средней школе в п. Старый городок Одинцовского района Московской области. После окончания школы Сергей Павлович уехал учиться в Рижское ВВИАУ им. Я. Алксниса, а Надежда Владимировна поступила в МОПИ им. Крупской.

Супруги Колпаксиди прожили в браке 50 лет, создали дом, который наполнен радостью и согласием. Вырастили и достойно воспитали сына Евгения и дочь Елену, внучек Алену, Анну, Марину, внуков Кирилла и Максима, и помогают в воспитании правнучки Софии и правнука Филиппа.

В ведомстве напомнили, что супруги, после полувекового юбилея совместной жизни, получают выплату: в 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет - 6 тысяч рублей и далее. Подать заявление на услугу можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.