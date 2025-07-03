В Подмосковье стартовал отбор заявок на возмещение части затрат сельхозстрахования

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области начался прием заявок на возмещение части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства. Сейчас идет первый этап отбора предприятий. Чтобы подать заявку, нужно предоставить: расчет размера субсидии, отчет о движении скота и птицы, договор сельскохозяйственного страхования, а также платежные поручения, подтверждающие уплату не менее 50% страховой премии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сельхозтоваропроизводителям необходимо предоставить документы в срок до 9 июля. Прием заявлений осуществляется в ГИС «Электронный бюджет». В этом году пройдет три отбора. Точные даты следующих этапов конкурса будут опубликованы на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

В ведомстве отметили, что в 2025 году общий объем финансовой поддержки аграриев в рамках данного направления составляет 18,8 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.