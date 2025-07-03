Студенты Подмосковья стали победителями Всероссийского проекта «Твой ход, староста!»

сегодня в 18:29

Третьекурсники коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Степан Рыжов и Анастасия Ковалева победили в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс объединил 12 тысяч студентов со всей страны. Впервые в проекте участвовали старосты академических групп. По итогам многоэтапного отбора в число 1 000 финалистов вошли и представители ГСГУ.

На протяжении двух месяцев конкурсанты проходили онлайн-тестирование, писали эссе и формировали портфолио достижений своей группы. Также участники организовали мероприятия о молодежных объединениях России и представили презентации об успехах однокурсников в учебе, науке, спорте и творчестве.

«Проект «Твой ход, старосты» — уникальная возможность не только проявить свои лидерские качества, но и посоревноваться с единомышленниками, имеющими схожие цели — сделать жизнь своей группы лучше, комфортнее и интереснее», — рассказал Степан Рыжов.

«Твой ход» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Его реализуют Росмолодежь и Министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.