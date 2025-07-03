Экспорт продукции агропрома из Подмосковья увеличили на 18% в стоимостном выражении

Подмосковный агропромышленный комплекс наращивает экспортный потенциал — за полгода объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2024 года. Прирост наблюдается сразу по нескольким категориям, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Мы поставляем товары агропрома в более 80 стран мира и планомерно увеличиваем объемы отгрузок. За полгода наибольший прирост в 1,2 раза фиксируем в сегменте масложировой продукции. Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раз, льняного масла — в 2 раза, подсолнечного — в 1,7 раз. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что за полгода также на 31,2% в стоимостном выражении вырос экспорт мяса и мясных изделий, на 25,5% — молочной продукции, более чем на 16% — увеличились отгрузки зерновых и на 7,2% — товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Особую роль играет транспортная доступность и развитая логистика — в частности, 3 крупных логистических центра «Славтранс-Сервис», «Мультиколд», «Белый Раст».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.