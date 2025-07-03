В Балашихе выдвинуто 35 кандидатов в совет депутатов от партии «Единая Россия»

В Балашихе прошла XVI конференция местного отделения партии «Единая Россия», в ходе которой были выдвинуты кандидаты на сентябрьские выборы — в этом году в округе состоятся выборы в Совет депутатов. С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Согласно норме представительства на XVI конференцию местного отделения партии „Единая Россия“ городского округа Балашиха избрано 183 делегата от первичных отделений партии. Кроме того, делегатами конференции, в соответствии с уставом партии, являются 25 членов местного политического совета и 5 членов местной контрольной комиссии», — отметил Сергей Юров.

Также в работе конференции приняли участие депутаты Московской областной Думы Николай Черкасов и Владимир Шапкин, члены фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Балашиха.

«В результате предварительного голосования было отобрано 35 кандидатур для выдвижения в совет депутатов городского округа Балашиха. И сегодня на конференции мы утвердили этот список. Также состоялось заседание совета депутатов, где было принято решение о назначении выборов в совет депутатов городского округа Балашиха — они состоятся 14 сентября», — пояснил Геннадий Попов.

Среди кандидатов — два участника специальной военной операции. Это Герой России Иван Клещерев, действующий депутат, который сегодня руководит Балашихинским отделением Ассоциации ветеранов СВО и Леонид Любимцев. Также партию на выборах представит Ольга Бортновская, жена добровольца, погибшего в зоне спецоперации. Помимо этого, в команде кандидатов партии — 19 действующих депутатов, которые приняли решение идти на новый срок и их поддержали в этом жители.

«Сегодня на тех кандидатов, которых выдвигает партия, возлагают надежды в том, что они справятся с предстоящими вызовами, проблемами, которых на каждом этапе достаточно много — это и вопросы, касающиеся комфорта и безопасности проживания наших жителей на территории округа, а также ряд других. И я уверен, что и после выборов „Единая Россия“ будет нести ответственность за принятые решения», — отметил Владимир Шапкин.

В завершении мероприятия секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вручил почетные грамоты и партийные билеты.

Сейчас в муниципалитетах Подмосковья проходят конференции по выдвижению кандидатов партии. На следующем этапе будет утверждена предвыборная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.