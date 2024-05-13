Жителей поселка Разумное в Белгородской области временно попросили уехать

По его словам, на территорию поселка упали «взрывоопасные предметы». На месте инцидента работают все оперслужбы. Также место падения было оцеплено силами УМВД и самообороны.

В результате произошедшего всем жителям рекомендовали выехать из послека. Для тех, кто не может покинуть место самостоятельно, предоставили автобусы.

Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации. Все дома жителей охраняются методом патрулирования силовых структур.

Утром Baza писала, что в посёлке Разумном накануне упала и не взорвалась полутонная авиабомба ФАБ-500.