Baza: бомба ФАБ-500 упала в Белгородской области

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В Белгородской области упала бомба ФАБ-500, причины падения снаряда пока неизвестны. Об этом сообщает Baza .

Предварительно, ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района области.

Местные жители сообщили об инциденте в экстренные службы. Тяжелая бомба ушла под землю и не взорвалась.

В результате инцидента пострадавших нет. Власти эвакуируют жителей близлежащих домов. Уничтожение боеприпаса запланировано на понедельник, 13 мая.

Официально о падении бомбы не сообщалось.

ФАБ-500 — 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС РФ. Снаряд предназначен для поражения военно-промышленных объектов, ж/д узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы и военно-полевых сооружений противника.