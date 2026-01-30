Житель ДНР задушил мать кабелем от ТВ из-за ее сильного храпа
Фото - © Фотобанк Лори
В Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении жителя Харцызска, который подозревается в убийстве собственной матери, сообщается на сайте СУ СК РФ по ДНР.
Инцидент произошел 29 декабря, когда мать и сын находились в одной квартире в Харцызске. По версии следствия, мужчина напал на женщину, пока та спала.
Он задушил ее электрическим кабелем от телевизора. После задержания подозреваемый признался в случившемся. Он пояснил, что убил мать из-за того, что та сильно храпела во сне.
Следователи ходатайствовали об отправке мужчины под стражу на время расследования. Назначен комплекс судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Сочи 61-летняя россиянка задушила мать-пенсионерку. Та упрекнула ее в плохом уходе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.