Россиянка задушила мать-пенсионерку, упрекнувшую ее в плохом уходе
Фото - © Медиасток.рф
В Сочи 61-летняя жительница убила свою пожилую мать из-за замечания. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Убийство произошло в квартире жилого дома на Пятигорской улице. Согласно версии следствия, 23 января женщина пришла в квартиру матери. Между ней и родительницей возникла ссора из-за претензий пенсионерки о ненадлежащем уходе. В ходе конфликта дочь задушила мать. О случившемся узнал родственник, который и обратился в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемую. В отношении жительницы Сочи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурантке предъявлено обвинение.
Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
