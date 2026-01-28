Россиянка задушила мать-пенсионерку, упрекнувшую ее в плохом уходе

Убийство произошло в квартире жилого дома на Пятигорской улице. Согласно версии следствия, 23 января женщина пришла в квартиру матери. Между ней и родительницей возникла ссора из-за претензий пенсионерки о ненадлежащем уходе. В ходе конфликта дочь задушила мать. О случившемся узнал родственник, который и обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую. В отношении жительницы Сочи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурантке предъявлено обвинение.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.