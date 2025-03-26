Жильцы вместе с мастером по ремонту на 2 часа застряли в лифте в Москве

Экстренная эвакуация из лифта понадобилась шести жителям ЖК на Варшавском шоссе. Среди застрявших были младенец и мастер, который пришел чинить этот самый лифт, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Просидеть в закрытом лифте жильцам пришлось целых два часа. Аварийная бригада не спешила вызволять людей и своего коллегу.

В итоге жильцы все же «получили свободу» из застрявшего между этажами лифта. На опубликованных кадрах видно, как мужчина помогает эвакуировать маленького ребенка.

Ранее грузовой лифт, рассчитанный на 630 кг, рухнул в одном из многоэтажных домов Ленинградской области. Во время падения у него вырвало двери.