За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 89-ю БПЛА и 133-мя боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не останавливаются и продолжают атаковать Белгородскую область. За последние сутки по меньшей мере противник задействовал в преступных целях 89 дронов и 133 боеприпаса, в итоге несколько человек получили травмы различной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, система ПВО сбила 7 беспилотников над Алексеевским муниципальным округом. Еще один дрон сбили над Белгородом, там повреждения получили несколько домов в результате падения осколков.

«В селе Никольское FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Пострадавшего водителя доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где после проведения обследования медики исключили диагнозы. Вчера (5 июля — ред.) в детскую областную больницу обратилась 12-летняя девочка, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на социальный объект в селе Бессоновка 3 июля. Лечение она продолжает в больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести», — рассказал губернатор Белгородской области.

В течение суток дежурными средствами ПВО шесть беспилотников сбиты над Вейделевским районом и еще три — над Волоконовским. Город Грайворон и другие населенные пункты также подверглись обстрелам и атакам беспилотников. В Ивнянском районе сбит БПЛА, повреждено частное домовладение.

В Краснояружском районе было 12 обстрелов и 27 атак беспилотников на поселки и села. В результате атаки дрона в Красной Яруге пострадала женщина, ее доставили в больницу.

В Шебекинском муниципальном округе произошли 2 обстрела с помощью 22 беспилотников, из которых 18 были уничтожены. В результате атаки FPV-дрона в поселке Шамино пострадал водитель, который был госпитализирован с ранениями. Еще один автомобиль был атакован дроном в селе Новая Таволжанка.

В общей сложности за сутки ВСУ применили минимум 89 дронов и 133 боеприпаса, чтобы атаковать российский регион и навредить мирным жителям.