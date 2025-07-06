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Женщина ранена из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в Белгородской области

В поселке Красная Яруга в Белгородской области боевики ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому. Ранения получила женщина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

У нее закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Также у женщины осколочные ранения рук и шеи.

Раненую отвезли в городскую больницу №2 в Белгороде. Из-за взрыва в доме было повреждено остекление.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ сбросили суббоеприпас на территорию частного предприятия в Шебекине. Там косил траву мужчина, он получил ранения.