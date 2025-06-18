сегодня в 21:44

Гладков: мужчина пострадал на сенокосе при взрыве боеприпаса под Белгородом

Мирный житель пострадал при взрыве на территории частного предприятия в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса, когда мужчина косил траву», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее трое жителей Грайворона пострадали из-за детонации беспилотника ВСУ рядом с аптекой. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу.