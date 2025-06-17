3 жителя Грайворона пострадали из-за детонации дрона ВСУ у аптеки

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Гладков: дрон ВСУ сдетонировал в Грайвороне, три человека пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают травмировать мирное население Белгородской области в ходе атак с использованием беспилотников. Трое жителей Грайворона пострадали из-за детонации дрона рядом с коммерческим объектом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Судя по опубликованным фотографиям, дрон взорвался рядом с одной из городских аптек. На кадрах видно, что у здания вылетели окна и двери. Повреждены рядом стоящие автомобили.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков в Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали частную «Газель» в Шебекине. Из-за этого удара с помощью FPV-дрона травмы различной степени тяжести получил мирный житель.