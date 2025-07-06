Спортсмены в Хибинах в Мурманской области могли погибнуть из-за переохлаждения

Два спортсмена в Хибинах в Мурманской области могли погибнуть из-за переохлаждения. Участники трейла были вынуждены проходить участки по пересеченной местности, сообщает Mash .

Спортсмены бегали по скользким камням. Также они проходили через ущелье, которое занесено снегом.

Один из участников ультрамарафона рассказал, что погода на перевале Рамзая была очень плохой. Там был мокрый снег, ветер более 20 метров в секунду. Температура воздуха была примерно ноль градусов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что во время проведения трейла «Хибины» в регионе произошла трагедия. Из-за плохой погоды погибли два человека.

Соревнования организовала частная компания. На месте происшествия провели спасательную операцию.