Два спортсмена погибли на соревнованиях в горах Мурманской области Происшествия сегодня в 11:45

Во время проведения трейла «Хибины» в Мурманской области случилась трагическая случайность. Из-за тяжелых погодных условий погибли два спортсмена, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Соревнования проводила частная фирма. На месте происшествия в Хибинах была организована спасательная операция. Спортсменам, находившимся на маршруте, оказали помощь. Ситуация находится под контролем губернатора. Чибис поблагодарил спасателей за качественную работу. Также губернатор выразил соболезнования родным погибших.