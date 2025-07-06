Такие люди не умирают: Хинштейн прокомментировал посмертное награждение Гудкова

Российский президент Владимир Путин удостоил генерал-майора Михаила Гудкова второй «Золотой Звезды» посмертно, сделав его первым в новейшей истории России дважды Героем страны. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, такие люди, как Варяг, не умирают. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале .

Хинштейн отметил, что заместитель главнокомандующего ВМФ с позывным Варяг неоднократно проявлял исключительную храбрость, оставаясь на передовой со своими солдатами, несмотря на угрозу собственной жизни. По словам врио губернатора Курской области, Путин особо отметил заслуги бригады под руководством Гудкова — 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота было присвоено имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

«Такие люди, как „Варяг“, не умирают. Они остаются опасны для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой», — заявил Хинштейн.

Также Хинштейн уже распорядился, чтобы исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров подготовил предложения о том, как сохранить память о Михаиле Гудкове в названиях городских объектов, выразив намерение установить памятник герою.

Хинштейн подчеркнул важность сохранения памяти о Варяге, отдавшем жизнь за курскую землю, для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о посмертном повторном награждении Варяга 6 июля 2025 года. Он получил награду за героизм и мужество, которые проявил во время СВО.

Михаил Гудков вместе с боевыми товарищами погиб в одном из приграничных районов Курской области 2 июля 2025 года, выполняя одну из рабочих задач. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны России.