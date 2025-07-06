Путин посмертно вручил замглавкому ВМФ Гудкову еще одну «Золотую Звезду»

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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Указ был подписан 6 июля.

Гудков был генерал-майором.

Он получил награду за героизм и мужество, которые проявил во время СВО.

Герой России Михаил Гудков погиб 2 июля в Курской области. Украинские боевики, как сообщает «Коммерсант», нанесли удар по передовому командному пункту, когда проводилось построение личного состава. По данным СМИ, вместе с военнослужащим могли погибнуть и старшие офицеры Минобороны.