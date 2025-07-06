Путин посмертно вручил замглавкому ВМФ Гудкову еще одну «Золотую Звезду»
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Указ был подписан 6 июля.
Гудков был генерал-майором.
Он получил награду за героизм и мужество, которые проявил во время СВО.
Герой России Михаил Гудков погиб 2 июля в Курской области. Украинские боевики, как сообщает «Коммерсант», нанесли удар по передовому командному пункту, когда проводилось построение личного состава. По данным СМИ, вместе с военнослужащим могли погибнуть и старшие офицеры Минобороны.