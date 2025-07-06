Самка равнинного тапира вышла погулять в Московском зоопарке

сегодня в 13:13

Самка равнинного тапира Сью дождалась, когда придет тепло, и перешла в летний вольер. Это было сделано только в июле, поскольку специалисты боялись за здоровье 37-летнего животного в моменты похолоданий и сильных дождей, и держали его в теплом павильоне, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

После того, как Сью переехала в вольер на улице, можно говорить, что лето в Москве официально стартовало.

На опубликованном видео самка равнинного тапира вышла из помещения. Она обошла летний вольер.

Ранее детенышу западной равнинной гориллы в Московском зоопарке выбрали имя Квито. В голосовании поучаствовали более 216 тыс. человек.

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