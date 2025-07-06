Кимаковский: группировка ВСУ попала в огневой мешок в селе Мирное в ДНР Спецоперация сегодня в 13:36

Российские военные успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции. После освобождения населенного пункта Поддубное они взяли одну из украинских группировок в огневой мешок в селе Мирное, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

Территориальное село Мирное находится на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). На данный момент вражеская группировка попала в огневой мешок, сформированный российскими военными. В освобождении населенного пункта Поддубное принимали участие бойцы подразделений группировки войск «Восток». Ранее Кимаковский рассказал, что после того, как российские военные возьмут под свой контроль населенный пункт Часов Яр, оборона Вооруженных сил Украины рухнет по направлению в Константиновку в ДНР.