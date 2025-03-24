Лифт на 630 кг рухнул в многоэтажке Ленинградской области

Грузовой лифт, рассчитанный на 630 кг, рухнул в одном из многоэтажных домов Ленинградской области. Во время падения у него вырвало двери, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что кабинка деформирована. Лифт пролетел два пролета и остановился между 15 и 16 этажами. Был ли кто-то внутри, не уточняется.

Дело заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в Зеленограде лифт сорвался с высоты, когда в нем находились люди. Два человека пострадали.