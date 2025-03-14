Лифт с людьми внутри упал в Зеленограде. Есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении лифта в промздании в Зеленограде

В Зеленограде лифт сорвался с высоты, когда в нем находились люди. Два человека пострадали, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в производственном здании. Лифт упал в результате обрыва троса.

Подъемное устройство пролетело со второго на первый этаж. В этот момент в нем находились люди.

В результате два человека получили травмы.

Ранее лифт в новостройке в Москве рухнул с двумя людьми и собакой внутри. Пассажиры чудом не пострадали.