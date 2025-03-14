Лифт с людьми внутри упал в Зеленограде. Есть пострадавшие
Два человека пострадали при падении лифта в промздании в Зеленограде
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В Зеленограде лифт сорвался с высоты, когда в нем находились люди. Два человека пострадали, сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в производственном здании. Лифт упал в результате обрыва троса.
Подъемное устройство пролетело со второго на первый этаж. В этот момент в нем находились люди.
В результате два человека получили травмы.
Ранее лифт в новостройке в Москве рухнул с двумя людьми и собакой внутри. Пассажиры чудом не пострадали.