ТАСС: 30 мирных жителей погибли с начала атаки ВСУ на Курскую область

Более 30 россиян погибли в результате атаки украинских войск на Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбу.

Ранения получили 143 человека. Также сообщалось, что минимум два ребенка были доставлены в больницу.

Украинский режим осуществил попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В этот день ВСУ вместе с иностранными наемниками переступили через государственную границу России. В боях ими используется техника западного производства.

Ранее политолог Алексей Шильников заявил, что Запад знал об авантюре Украины в Курской области. При атаке ВСУ, скорее всего, использовали спутниковую разведку, которую им предоставили спецслужбы США, Великобритании и стран ЕС.