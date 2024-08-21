Жертвы атаки ВСУ на Курскую область: 30 человек погибли и свыше 140 пострадали
ТАСС: 30 мирных жителей погибли с начала атаки ВСУ на Курскую область
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Более 30 россиян погибли в результате атаки украинских войск на Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбу.
Ранения получили 143 человека. Также сообщалось, что минимум два ребенка были доставлены в больницу.
Украинский режим осуществил попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В этот день ВСУ вместе с иностранными наемниками переступили через государственную границу России. В боях ими используется техника западного производства.
Ранее политолог Алексей Шильников заявил, что Запад знал об авантюре Украины в Курской области. При атаке ВСУ, скорее всего, использовали спутниковую разведку, которую им предоставили спецслужбы США, Великобритании и стран ЕС.