Политолог: не стоит верить, что Запад не причастен к атакам на Курскую область

Не стоит верить информации о том, что Запад не знал об авантюре Зеленского. Проведение подобной операции невозможно без участия разведслужб Штатов и Великобритании. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

«Налицо глубокая спутниковая разведка местности, ресурсы на проведение которой есть только у стран НАТО», - обозначил Шильников.

Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеренно не предупредил своих западных кураторов по поводу «операции в Курской области» и сопровождающих ее атак на ЗАЭС вместе с попытками обстрела Курской атомной станции.

«Кровавый узурпатор понимает, что обреченная на провал авантюра может сильно обеспокоить спонсоров, но при этом хочет доказать Западу свою пригодность, пойдя на крайние меры. При этом не нужно сомневаться, что кураторы Зеленского обеспечат инфокампанию по оправданию пересеченных «красных линий», - сказал политолог.

Эксперт также отметил, что вторжение ВСУ на территорию РФ не останется проглоченным Москвой: глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил о том, что никаких переговоров с Киевом после такой акции быть не может.

«Мы помним, как попытки аналогичного прорыва в Белгородской области обратились провалом, сопровождавшимся видеохроникой взлетающих на воздух боевых машин ВСУ. Также будет и сейчас», - заключил Шильников.