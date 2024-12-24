Женщина после звонка мошенников зажгла фейерверк в банке ВТБ на Ставрополье

Обманутая украинскими мошенниками женщина зажгла фейерверк в отделение банка ВТБ в Невинномысске. В настоящее время она задержана, сообщил мэр города Михаил Миненков.

«Еще раз прошу проявлять бдительность в беседах с незнакомцами! Не поддаваться на уловки мошенников!» — написал Миненков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что инцидент произошел во вторник в отделении банка на улице Гагарина. Местная жительница зашла в отделение и зажгла пиротехнику. Правоохранительные органы задержали женщину.

Глава Невинномысска добавил, что женщина стала жертвой украинских мошенников. В ходе допроса она рассказала, что с ней связались через WhatsApp и заявили, что все ее счета заблокированы, а деньги похищены. Затем при втором звонке неизвестный представился полицейским и обещал помочь, но для этого было необходимо зажечь пиротехнику в отделении банка.

Ранее в Ставропольском крае загорелся магазин пиротехники. Снаряды салютов летели в разные стороны в течение 50 минут. Жертв чудом удалось избежать.