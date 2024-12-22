На Ставрополье магазин пиротехники решил досрочно отметить Новый год

В Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, как в магазине пиротехники внезапно начали взрываться фейерверки. Инцидент произошел в Ставропольском крае утром 22 декабря, сообщает Baza .

В ролике видно, как автомобиль движется по улице прямо, но в какой-то момент резко начинает сдавать назад из-за того, что в магазине пиротехники начали досрочно отмечать Новый год. Снаряды салютов летели в разные стороны в течение 50 минут.

Жертв удалось чудом избежать. На место происшествия прибыли спасатели, которые почти час тушили пламя.

В ликвидации происшествия задействовали 10 человек и три единицы спецтехники. Что стало причиной взрывов, пока не сообщается. Этот факт установят в ходе специальной экспертизы.