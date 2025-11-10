Женщина из неприязни толкнула школьницу на пути в столичном метро

Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 10:38

Женщина толкнула школьницу на пути на станции Мосметро «Таганская»

На платформе станции «Таганская» Московского метрополитена женщина толкнула на пути 13-летнюю девочку. Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 9 ноября. На фоне неприязненных отношений женщина 1961 года рождения толкнула ребенка на жесткий путь. Девочку удалось спасти, сейчас она находится под присмотром родных.

Подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи ходатайствуют об аресте женщины.

Ранее в Москве арестовали электромонтажника, который помочился в вагоне метро прямо при пассажирах. Мужчина раскаялся в содеянном, но получил арест на 15 суток.

