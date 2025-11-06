В Москве пьяный электромонтажник публично справил нужду в вагоне метро

В Москве арестовали электромонтажника, который помочился в вагоне метро прямо при пассажирах. Мужчина раскаялся в содеянном, но получил арест на 15 суток, узнала «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 26 октября. Мужчина был сильно пьян, спустился в подземку и зашел в один из вагонов. Там ему захотелось в туалет, и гражданин решил справить нужду при других людях.

В итоге на мужчину пожаловались в полицию метрополитена. Уже через час нарушителя задержали.

Оказалось, что москвич имеет высшее образование, живет в хостеле у станции метро «Кузьминки» и ранее уже привлекался к административной ответственности. На суде обвиняемый признался в содеянном.

Таганский районный суд Москвы приговорил мужчину к административному аресту по делу о мелком хулиганстве.