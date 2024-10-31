Железнодорожных диверсантов в Подмосковье оставили под арестом

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Поджигателей релейных шкафов в Подмосковье оставили под арестом

Поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Подмосковье оставили под арестом, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

Срок содержания под арестом четырем поджигателям релейных шкафов на железнодорожном перегоне Электроугли — Храпуново в Подмосковье продлен. Фигуранты дела о теракте Сарварбек Хамидов, Егор Шмелев, Валерий Леонов и Артем Пономаренко.

Ранее правоохранители задержали их за поджог оборудования на 45-м километре перегона «Электроугли-Храпуново» Московской железной дороги.

За это кураторы теракта перечислили мужчинам 34 тыс. рублей.

Ранее в Егорьевске задержали мужчину по подозрению в финансировании терроризма.