Красиво и страшно: блогер показала формирование торнадо в США

Американская блогерка Эйприл Элиас опубликовала в Сети ролик, на котором видно, как формировался торнадо вблизи города Уилмингтон. На кадры попал вихрь, формирующийся из большой белой тучи.

«Мы в порядке. Надеюсь, что все остальные тоже. Это I-495 Wilmington (вспомогательная межштатная автомагистраль — ред.). По пути в аэропорт Филадельфии», — Элиас.

На опубликованных кадрах видно многослойность туч на небе: на фоне черного грозового облака закручивался белый вихрь, который за несколько минут спустился к земле и сформировал классический столб торнадо. Затем на земле поднялся ветер и начался дождь.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на ролик. Большинство написали, что это страшно-красивое природное явление, которое крайне редко кто видит, как зарождается.

Другие начинали философствовать о том, что это худшее, что может случиться с человеком.

«Представьте, что вы думаете, что ваш день не может стать хуже после того, как вы попали в аварию. А затем вы видите торнадо, который приземляется на расстоянии 500 футов (152,4 метра — ред.)», — написала одна из интернет-пользовательниц.

На момент публикации заметки информации о пострадавших от торнадо не поступало.

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