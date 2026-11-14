В Microsoft прокомментировали причастность хакеров и ИИ-агентов к сбою систем

Специалисты Microsoft зафиксировали положительную динамику восстановления работоспособности систем, включая улучшение доступности сервисов и доставки электронной почты на значительной части затронутой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети X.

В корпорации принесли извинения клиентам и партнерам за доставленные неудобства. Там отметили, что сбой носил сугубо технический характер и не был связан с кибератаками, злонамеренными действиями или работой систем искусственного интеллекта и ИИ-агентов.

Как показала предварительная проверка, неполадка возникла из-за ошибки, допущенной при предыдущей модернизации пропускной способности сети. Она проявилась после недавнего обновления сетевых конфигураций.

Инженеры компании уже устранили первопричину инцидента. Они продолжают поэтапно возвращать доступ к платформам для пользователей и стран, проверяя стабильность на каждом этапе из-за высоких нагрузок. Полный отчет о причинах произошедшего и мерах по предотвращению подобных ситуаций в будущем в Microsoft пообещали опубликовать сразу после завершения внутреннего расследования.

Массовые неполадки в работе экосистемы Microsoft начались вечером 12 ноября и затронули пользователей из 74 стран и территорий. Около 30% всех обращений пришлось на США. Число жалоб на сбои в Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive подскочило более чем в 100 раз (единичные обращения также фиксировались по Xbox, GitHub и LinkedIn): только в Штатах о проблемах с Outlook заявили 131 тыс. человек, с Microsoft 365 — 46 тыс., с Copilot — 5,8 тыс., а с Microsoft Teams — 4,5 тыс.

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