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Помощница семьи блогерши: Лерчек находится в тяжелом состоянии

Общество
Григорий Сысоев

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

В настоящее время блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила помощница семьи Мария, сообщает РЕН ТВ.

«Валерия также находится в тяжелом состоянии», — рассказала помощница, отказавшись пояснять, знает ли Лерчек о собственном помиловании.

14 ноября президент России Владимир Путин помиловал блогера, освободив ее от наказания, которое летом назначил один из московских судов.

Чекалина сама обращалась к Путину с просьбой о помиловании после того, как суд отказал ей в прошении о выезде в Китай для лечения онкологического заболевания.

Весной 2026 года стало известно, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. 16 марта суд снял с нее домашний арест и приостановил рассмотрение дела из-за болезни. В дальнейшем ее приговорили к условному сроку.

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