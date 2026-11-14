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Живому поросенку водят ножом по брюху во время спектакля в петербургском театре

Культура

Фото - © voicesforanimals.ru

Вокруг одного из петербургских театров разгорелся скандал из-за использования живого поросенка в постановке. Там актеры держат животное вниз головой за задние лапы и проводят ножом по его животу, сообщает в соцсетях общественная организация «Голоса за животных».

Внимание на происходящее обратила одна из посетительниц спектакля. Она заметила, что животное дрожало, пока в зрительном зале раздавались смешки. 

Инцидент спровоцировал волну возмущения в обществе и массовую подачу жалоб на жестокое обращение с животными как в администрацию учреждения культуры, так и в профильные надзорные ведомства. Однако представители театра отвергли обвинения, заявив, что поросенок приезжает на площадку вместе с владелицей и не подвергается стрессу.

Зоозащитники отметили показательность столь острой реакции граждан на очевидные страдания животного. Они призвали одновременно задуматься о скрытой жестокости в промышленном животноводстве. 

По данным организации, ежегодно в России выращивают и забивают порядка 27 млн свиней. Они всю жизнь проводят в тесных загонах на фермах без доступа к солнечному свету и выгулу. Также свиньи подвергаются кастрации, спиливанию зубов и купированию хвостов без применения анестезии. 

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