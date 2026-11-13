Сбой произошел в работе сервисов Microsoft, он затронул 74 страны и территории

По информации сервиса Downdetector, в работе системы американской корпорации Microsoft продолжают наблюдаться сбои, они затронули пользователей 74 стран и территорий, сообщает ТАСС .

Множество сообщений о сбоях поступило всего за час.

Число жалоб о сбоях в сервисах Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Они еще поступали и на работу Xbox, GitHub и LinkedIn, которые принадлежат американской корпорации, но их количество сильно ниже.

При этом около 30% всех жалоб поступили из Штатов.

Массовые жалобы на работу сервисов Microsoft начали поступать вечером 12 ноября. Большинство зафиксированы в США, 131 тыс. человек рассказала о неполадках в работе Outlook, 46 тыс. — Microsoft 365, 5,8 тыс. — Copilot, 4,5 тыс. — Microsoft Teams.

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