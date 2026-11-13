Профессор Зубаревич заявила, что рассчитывать на молодых в работе не стоит

Специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, профессор Наталья Зубаревич считает, что сейчас не стоит рассчитывать на молодежь в работе, сообщает E1.ru .

Она выступила на форуме Национальной организации труда в Екатеринбурге.

По словам профессора, сейчас у кадровиков вся надежда только на 40-летних сотрудников, это основной костяк. Именно эти люди помогут сохранить рабочие места.

А вот на молодых, по ее мнению, рассчитывать сегодня не стоит, так как их слишком мало.

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