Из Подмосковья бойцам СВО отправили новую партию помощи

За прошедший месяц из Московской области в зону СВО региональное отделение партии направило более 300 тонн гуманитарной помощи, а всего с начала года — порядка трех тысяч тонн грузов. На этой неделе очередные партии отправили из Балашихи, Люберец, Можайска, Наро-Фоминска и Красногорска и других городов Подмосковья, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Из Лобни в зону СВО доставлено более 10 тонн помощи, в том числе оборудование и мебель для технического оснащения и обустройства помещений подразделения, которое занимается разработкой систем защиты военной техники.

«Этот груз — результат сплоченности практически всего города. Такая общая готовность прийти на помощь — лучшее доказательство того, что фронт и тыл неразделимы. Спасибо каждому, кто внес свой вклад», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова.

Из Балашихи передали более 300 килограммов помощи: медикаменты, средства гигиены, сухпайки, письма и постельное белье для госпиталей. Доставку организовали волонтеры мотоклуба «Ночные волки».

Депутат Мособлдумы Андрей Лазарев рассказал, что груз направят бойцам отряда «Пятнашка», Невской добровольческой бригады Добровольческого корпуса и 242-го полка. Часть вещей предназначена для детского социального центра в Донецке. «Вся гумпомощь формируется по просьбам самих бойцов. Сейчас, с наступлением холодов, особенно необходимы генераторы, тепловые пушки и сезонная одежда», — рассказал Андрей Лазарев.

В Люберцах депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско передал волонтерским объединениям расходные материалы. Из них добровольцы изготовят маскировочные сети, костюмы и средства эвакуации для бойцов.

«За каждой партией материалов стоит ежедневный труд добровольцев, предпринимателей, которые помогают нашим бойцам», — отметил Дмитрий Дениско.

Из Можайска на Луганское направление отправили около двух тонн груза: продукты, генераторы, одежду, рюкзаки, строительную пленку и средства гигиены. В сборе помощи участвовали ученики школы № 1 и жители округа.

Из Наро-Фоминска бойцам передали бензиновый генератор и несколько коробок всесезонного газа для газовых горелок. Красногорское отделение «Единой России» направило в Мариуполь гуманитарный конвой весом около 300 килограммов — с продуктами, канцелярией, хозтоварами, медикаментами и термобельем.

Поддержка участников СВО и их семей остается одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». В 2025 году партия направила в зону спецоперации более пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. Всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов доставили свыше 20 тысяч тонн грузов.

Присоединиться к сбору помощи может каждый желающий. Адреса и контакты общественных приемных партии размещены на сайте подмосковного отделения «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.