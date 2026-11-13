Самый обаятельный киллер России снова женился в колонии

59-летний киллер Леша Солдат (Алексей Шерстобитов) снова женился в колонии, его супруга работает в стройкомпании, сообщает Baza .

Сейчас киллер отбывает 23-летний срок за 12 убийств и покушений. На свободу он выйдет в 2029 году.

В 1990-е годы Леша Солдат был киллером орехово-медведковской ОПГ. В частности, он убил криминального авторитета Отари Квантришвили.

В 2016 году Шерстобитов уже женился в липецкой колонии на экс-супруге телеведущего Сергея Дружко. В 2024 году они развелись. Тогда его представитель сказала, что больше жениться мужчина не планирует.

Леша Солдат получил репутацию самого обаятельного киллера страны благодаря своей внешности, спокойной манере общения и интервью, которые он давал федеральным каналам. В тюрьме мужчина начал писать книги и стихи, у него появились поклонницы.

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