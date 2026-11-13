Российские БПЛА ударили по украинскому сухогрузу

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ВС РФ продолжают наносить удары дронами по морским судам с военным имуществом ВСУ и грузами двойного назначения, сообщает Минобороны России.

Этой ночью в Черном море юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для украинской армии.

Подробностей удара не приведено.

Минувшей ночью Украина попыталась атаковать Москву. С 18 часов 12 ноября по 8 часов 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 дронов.

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