Шарлотка для всех и кабачки с дачи: по каким традициям 2000-х скучают в офисах

По офисной жизни нулевых или ее отдельным традициям скучают 61% опрошенных россиян. Некоторые вспоминают, как коллеги приносили к чаю шарлотку и раздавали кабачки с дачи, а другие — как по пятницам кто-нибудь рассылал смешное письмо всему офису, сообщили РИАМО в пресс-службе Level Group.

В опросе копании приняли участие 1013 офисных сотрудников.

34% респондентов заявили, что скучают по офисной жизни нулевых в целом, 27% — по отдельным привычкам. А 24% подобной ностальгии не испытывают, 15% опрошенных в нулевые не работали в офисе.

Больше всего людям не хватает небольших гастрономических традиций. Например, 38% с теплом вспоминают гостинцы, которые коллеги привозили из отпуска. Еще 27% скучают по домашней выпечке к чаю без повода, а 24% — по сезонному урожаю с дачи: яблокам, огурцам и кабачкам, которыми угощали весь отдел. Еще 11% затруднились с ответом.

При этом офис нулевых запомнился респондентам не только угощениями. Самой популярной традицией оказались рабочие шутки — по ним скучают 35%. Еще опрошенные поделились воспоминаниями о дружеских розыгрышах и смешных письмах, которые по пятницам рассылали на весь офис. 24% не хватает корпоративов, встреч после работы и более тесного общения с коллегами, вплоть до дружбы семьями.

Кроме того, 20% с теплом вспоминает дни рождения, когда весь отдел собирался у стола именинника, а 21% — совместный выбор подарков для коллег, а сегодня, как правило, дарят либо сертификаты, либо деньги.

За ностальгией по офисным традициям стоит и более практичная потребность — в повседневном общении. 29% опрошенных не хватает разговоров за чаем на офисной кухне, а 23% — возможности просто подойти и сразу обсудить рабочий вопрос. 10% скучают по постоянному рабочему месту рядом с командой. Еще 38% респондентов сказали, что их полностью устраивает нынешний формат офисной жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.