Легкая подработка и уголовное дело: как мам в декрете втянули в преступление

Москвичек в декрете втянули в ОПГ, которая занималась организацией незаконной миграции, вместо легкого заработка женщины получили условные сроки, сообщает Baza .

На скамье подсудимых оказались женщины 25-45 лет. Им рассказали о легком доходе таких же мамы во время прогулок. Горожанкам обещали удаленную работу со свободным графиком и зарплатой в 13 тыс. рублей. От женщин только требовалось вносить сведения об иностранцах в «Госуслуги». Так они оказались втянуты в незаконную схему.

Следствие вменяло москвичкам участие в ОПГ, организаторов этой группы не установили.

Адвокат одной из обвиняемых Яна Ковалевская рассказала, что женщины оформили явку с повинной, а также раскаялись. Но прокурор запросил им по 9 лет колонии.

В итоге суд вынес более мягкий приговор, и горожанки получили по 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

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