Мужчина ранен при воздушной атаке на в Ростов-на-Дону

В результате ночной воздушной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону был ранен мужчина, его доставили в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — сказал Слюсарь.

По его словам, всего из-за беспилотников в городе повреждено пять многоквартирных домов. Возникло возгорание, его потушили. Для жителей дома в Октябрьском районе, который поврежден в ходе атаки дрона, развернут пункт временного размещения.

Глава области добавил, что также в Советском районе города ликвидировали пожар в производственном помещении. В Азовском районе были повреждены пять частных домов.

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