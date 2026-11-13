Даже единичное подозрительное высыпание на коже новорожденного после контакта со взрослым может быть поводом для экстренного вызова скорой помощи, сообщила РИАМО врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Если у малыша поднялась температура, пропал аппетит, появилась вялость или образовались мелкие пузырьки на губах, на коже вокруг рта или глаз, медлить нельзя. У детей первых недель жизни герпетическая инфекция способна за считанные дни перейти в генерализованную форму с поражением головного мозга», — сказала Уланкина.

Она добавила, что при подозрении на заражение вирусом Эпштейна — Барр насторожить родителей должны высокая температура, болезненное увеличение шейных лимфоузлов, налет на миндалинах и выраженная слабость. При этом врач подчеркнула, что полностью запрещать родственникам целовать младенцев необязательно. Достаточно соблюдать разумные ограничения, особенно в первый год жизни ребенка.

«Человека с активными герпетическими пузырьками или свежими следами высыпаний необходимо немедленно отстранить от близкого контакта с младенцем. Особенно строго эти правила стоит соблюдать в первый год жизни младенца, когда его иммунная система еще незрелая и не выработались защитные механизмы против многих возбудителей», — объяснила врач.

Уланкина отметила, что родителям важно открыто обсуждать с родственниками возможные риски и просить их не прикасаться к лицу малыша.

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