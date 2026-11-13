Ветер до 188 км/ч: российские альпинисты попали в снежную бурю на Эвересте

Группа российских альпинистов попала в снежную бурю при подъеме на Эверест, сообщает SHOT .

Это произошло во время четвертого высотного выхода альпинистов.

Команда планирует взойти на гору без дополнительного кислорода. Они выбрали маршрут по Западному ребру — одному из самых сложных и редко используемых на Эвересте. При этом на 15–16 ноября на вершине ожидается ветер до 188 км/ч.

Ранее они переболели высотным кашлем Кхумбу. Первой в группе стало плохо женщине. Из-за слабости и головокружения альпинистка не смогла идти, и ее эвакуировали на вертолете. На четвертые сутки похожие симптомы появились и у остальных участников этой группы.

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