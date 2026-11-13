Пьяная мать под Красноярском врезалась в столб на авто, пострадала ее дочь

В Красноярском крае пьяная женщина за рулем иномарки съехала в кювет и врезалась в столб, пострадала ее маленькая дочь, сообщает полиция региона.

Ребенок был в специальном кресле, но девочку не пристегнули ремнями безопасности. Малышке оказана медпомощь.

Как выяснилось, мать девочки была сильно пьяна. Результаты показали 1,49 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, что в девять раз превышает допустимую норму.

В отношении женщины составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения», части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей», части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им». Машина помещена на спецстоянку.

Женщина привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей». Сейчас решается вопрос о постановке семьи на учет в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.