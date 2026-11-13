Место силы: почему люди сидят в машине, приехав с работы домой

Привычка сидеть в припаркованной машине по 20–30 минут после работы не обязательно говорит о нежелании возвращаться к семье, сообщила РИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.

«Весь день нервная система работает в режиме мобилизации. Мы едем, следим за дорогой, принимаем рабочие решения, общаемся с людьми, решаем задачи. И все это время нервная система в тонусе. Когда выключается двигатель, то этот внутренний режим тоже может выключаться. И телу, и психике нужно какое-то время, чтобы выдохнуть», — сказала Граждан.

Она добавила, что машина становится своеобразной переходной зоной между работой и домом. Особенно это актуально для людей, которых после возвращения ждут дети, партнер, приготовление ужина и другие бытовые обязанности.

«Человек сидит в машине не потому, что не любит своих близких или не хочет их видеть, а просто пытается немного прийти в себя, прежде чем снова отдавать куда-то свое внимание и силы. Возможно, это единственное время, когда человек может побыть наедине с самим собой, без каких-то ролей, когда никто ничего от него не ждет», — отметила специалист.

При этом дома расслабиться бывает сложнее, чем в автомобиле. Немытая посуда, белье и другие незавершенные дела постоянно напоминают о новых обязанностях. В машине же можно просто посидеть в тишине, послушать музыку или даже поплакать, не опасаясь, что кто-то это увидит.

Когда привычка становится тревожным сигналом

По оценке психолога, само по себе желание посидеть в машине после работы — нормальный способ справиться с напряжением. Однако близким стоит обратить внимание, если время такого уединения постепенно увеличивается, человек возвращается домой еще более подавленным или начинает избегать общения с семьей.

«Если появляются другие признаки: плохой сон, постоянное раздражение или пропадает интерес к тому, что раньше радовало, тогда это уже может говорить о сильной усталости, выгорании или напряжении в отношениях. И вот уже об этом стоит поговорить», — предупредила Граждан.

При этом психолог не советует начинать разговор с упреков и вопросов о нежелании возвращаться домой. Вместо этого лучше спокойно выяснить, помогает ли человеку уединение и хватает ли ему личного времени.

«Иногда самое ценное, что могут сделать близкие, — это создать такое пространство для выдоха прямо дома. Например, договориться, что первые 15 минут после возвращения человека никто не трогает ни с вопросами, ни с просьбами, и просто дать ему время спокойно войти. И тогда, возможно, машина перестанет быть единственным местом, где можно перевести дух», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.