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467 беспилотников летели в сторону Москвы в течение 14 часов

Спецоперация
сгенерироано ИИ

Фото - © сгенерироано ИИ

С 18 часов 12 ноября по 8 часов 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах.

144 БПЛА сбили на подлете к мегаполису.

Ранее в результате ночной воздушной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону был ранен мужчина.

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